Завтра в Татарстане ожидается усиление ветра

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Татарстане. Завтра утром и днем местами по республике, в том числе и в Казани, ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

ГУ МЧС России по РТ рекомендует держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении, а на улице следует находиться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Фото: pxhere.com

Сегодня в Татарстане обещали сильный ветер порывами 15—17 м/с.

Алексей Нечаев