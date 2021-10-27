В Татарстане временно ограничили движение грузового транспорта по дороге Большие Кайбицы — Камылово
В Татарстане временно ограничили движение грузового транспорта по дороге Большие Кайбицы — Камылово, сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.
Ограничения связаны с аварийным состоянием моста через реку Кубня в селе Турминское. Проехать по дороге не получится до завершения аварийно-восстановительных работ. Водителей просят планировать свой маршрут заранее.
Летом в Верхнеуслонском, Кайбицком и Лаишевском районах начали разрушаться дороги из-за нарушения правил грузоперевозок.
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