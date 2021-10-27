Гулявшего по Казани лося вернули в дикую природу
В районе Деревни Универсиады в Казани обнаружили молодого лося, его вернули в дикую природу, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.
Животное гуляло в лесном массиве у Республиканской клинической больницы и не могло самостоятельно вернуться в дикую природу. Вместе с тем лось представлял реальную угрозу для жизни и здоровья людей.
Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам доставили животное в естественную среду обитания в Высокогорском районе. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
На прошлой неделе пользователи соцсетей сообщили об агрессивном лосе в «Солнечном городе». Животное находилось рядом с дорогой и вело себя беспокойно, а еще гонялось за прохожими.
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