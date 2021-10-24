В Казани сняли на видео агрессивного лося, от которого пришлось убегать прохожим

Фото: комитет по биоресурсам РТ

Пользователи соцсетей рассказали, что в Солнечном городе в Казани разгуливает агрессивный лось. Видео с животным появилось в татарстанских пабликах.

На кадрах видно, что животное находится рядом с дорогой и ведет себя беспокойно. Затем из окна многоэтажки сняли, как лось гонится за прохожими. К сожалению, автор видео прекратил съемку, не дав узнать, напало ли животное на кого-либо.

«Между фермой и проспектом прямо около главной дороги гуляет такой вот агрессивный дружок», — подписал видео автор.

Ранее небольшой лось был замечен в микрорайоне «Солнечный город». На кадрах видно, что лосенок прячется за деревьями, не решаясь выйти.

Ольга Шагиева