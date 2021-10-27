Иркутская область вводит QR-коды для посещения торговых центров

Фото: Максим Платонов (архив)

В Иркутской области с 30 октября вводятся QR-коды для посещения торговых центров площадью более 1 тыс. квадратных метров, сообщает «РИА Новости».



Так, в торговый центр можно будет попасть только с сертификатом о вакцинации от COVID-19 или о перенесенной инфекции.

Известно, что с 30 октября не будут работать развлекательные центры и детские игровые комнаты. Власти заявляли об усилении проверок соблюдения эпидемических мер в транспорте, учреждениях культуры и торговли.

Фото: Максим Платонов

С 30 октября QR-коды вводят в Новосибирской области. В Тюменской области. С 30 по 7 ноября в регионе приостанавливается деятельность всех предприятий, организаций и ИП, за исключением предприятий непрерывного цикла.

Накануне стало известно о принятии аналогичных решений властями Мурманской области и Калмыкии.

Маргарита Головатенко