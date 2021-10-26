В Челнах строители и эксперты пока не приступали к техническому обследованию дома, где взорвался газ

В Челнах, на территории дома, где вчера взорвался газ, в настоящее время работают специалисты Следственного комитета, поэтому инструментально-технической оценки дома еще не проводилось. Об этом сообщил и.о. руководителя Исполнительного комитета города Илья Зуев на встрече с жильцами дома.

После завершения всех мероприятии надзорных органов, строители и эксперты приступят к техническому обследованию состояния дома. Дом практически сразу взяли под охрану полиции и муниципальных служащих для того, чтобы никто не мог пройти на территорию.

Зуев попросил жителей дома составить предварительную опись имущества, или оценить ущерб от взрыва (например, припаркованных у дома автомобилей), для того, чтобы впоследствии провести оценочные мероприятия.

По поручению мэра города Наиля Магдеева для жителей организовали помощь: предоставили временное жилье, школьникам обещали предоставить дополнительный комплект учебников, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

Татьяна Леухина