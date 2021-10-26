В Челнах спасатели приостановили разбор завалов на месте взрыва газа
Сотрудники МЧС приостановили до завтра разбор завалов после взрыва газа в многоэтажке в Набережных Челнах. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.
Работы по разбору завалов еще не завершились. Сегодня их приостановили из-за темноты и минусовых температур.Их возобновят завтра, пишет ТАСС.
Сотрудники МЧС работали на месте происшествия почти сутки. Исполком города для них организовал бесплатное горячее питание.
Власти Набережных Челнов объявили сбор средств для пострадавших в результате взрыва в доме 48/20.
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