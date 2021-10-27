Сегодня в Татарстане ожидается сильный порывистый ветер и до +7 градусов
В среду, 27 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывами сильный до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +2—7 градусов. В Казани ожидается от +4 до +7 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +2—6 градусов.Общество Татарстан
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