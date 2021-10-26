В Казани обсудили стратегию развития тарифного регулирования в Татарстане
Сегодня в Казани прошло заседание коллегии Госкомитета РТ по тарифам за III квартал текущего года. Обсуждались вопросы цифровизации процессов тарифного регулирования, актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения в РТ. Также была затронута стратегия развития тарифного регулирования в Татарстане на 2023—2025 годы и ряд других вопросов.
В этом году заканчивает свое действие пятилетняя стратегия, которая действовала с 2016 года, сообщил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. В новой стратегии 2022 год не учитывается, так как тарифные кампании следующего года практически сформированы. Также сообщается, что 2022 год оценивается как проектный переход, чтобы предприятия были готовы к реализации новой стратегии. Груничев рассказал о важности налаживания межведомственных взаимодействий — это необходимо для принятий качественных тарифных решений, добавил он. Проект стратегии должен быть доработан до 15 ноября. Результатом новой стратегии должен стать прозрачный процесс образования тарифов.
Цифровая трансформация тарифного регулирования для госкомитета является приоритетной задачей, рассказал зампред Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов. Общий балл «цифровой зрелости» ведомства составляет 5 баллов из семи возможных, добавил он. По словам Павлова, в госкомитете организован прием документов в электронном виде.
Летом сообщалось, что в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам обновился телефон горячей линии. Теперь можно позвонить по номеру +7 (843) 236-36-36.
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