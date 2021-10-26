В Казани обсудили стратегию развития тарифного регулирования в Татарстане

Сегодня в Казани прошло заседание коллегии Госкомитета РТ по тарифам за III квартал текущего года. Обсуждались вопросы цифровизации процессов тарифного регулирования, актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения в РТ. Также была затронута стратегия развития тарифного регулирования в Татарстане на 2023—2025 годы и ряд других вопросов.

В этом году заканчивает свое действие пятилетняя стратегия, которая действовала с 2016 года, сообщил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. В новой стратегии 2022 год не учитывается, так как тарифные кампании следующего года практически сформированы. Также сообщается, что 2022 год оценивается как проектный переход, чтобы предприятия были готовы к реализации новой стратегии. Груничев рассказал о важности налаживания межведомственных взаимодействий — это необходимо для принятий качественных тарифных решений, добавил он. Проект стратегии должен быть доработан до 15 ноября. Результатом новой стратегии должен стать прозрачный процесс образования тарифов.

Фото: realnoevremya.ru

Цифровая трансформация тарифного регулирования для госкомитета является приоритетной задачей, рассказал зампред Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов. Общий балл «цифровой зрелости» ведомства составляет 5 баллов из семи возможных, добавил он. По словам Павлова, в госкомитете организован прием документов в электронном виде.

Летом сообщалось, что в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам обновился телефон горячей линии. Теперь можно позвонить по номеру +7 (843) 236-36-36.



Алексей Нечаев