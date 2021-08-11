«Горячая линия» Госкомитета РТ по тарифам — по новому телефонному номеру

В Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам обновился телефон «горячей линии». Теперь можно позвонить по номеру-+7 (843) 236-36-36. Граждане по-прежнему смогут получить ответы на обращения, обратившись в рабочее время

понедельник–четверг с 8.00 ч. до 17.00 ч.,

пятница — с 8.00 ч. до 15.45 ч.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обеденный перерыв: с 12.00 ч. до 12.45 ч.

Получить консультацию по вопросам, относящимся к компетенции Госкомитета, можно также в нерабочее время, оставив голосовое сообщение с указанием контактных данных гражданина.

Луиза Игнатьева