Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о важности Дня Победы с ветеранами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с ветеранами о значении Дня Победы после того, как артист в одном из интервью заявил, что не понимает этого праздника. Исполнитель заявил, что гордиться нечем.
Представитель Кремля подчеркнул, что подобные высказывания, скорее всего, происходят не от злобы, а от незнания. Песков рассказал, что знаменитые молодые люди должны нести моральную ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей страны понятия, как День Победы.
«Да вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать, чисто по-человечески, наверняка у них есть дедушки, бабушки — поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану <...> и поговорите с ними — и спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», — передает слова Пескова «РИА Новости».
В то же время адвокат артиста пояснил, что тот не призывал отменить праздник, а лишь выразил недоумение, почему отмечается именно День Победы, а не другие исторические события.
В прошлом месяце жители Татарстана обратились к главе региона с просьбой о запрете на территории РТ концерта Моргенштерна. Такое пожелание они мотивировали тем, что в его песнях есть намеки на колумбайн (колумбайнер — подросток, являющийся поклонником американских школьников, совершивших массовое убийство в школе «Колумбайн» в штате Колорадо).
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