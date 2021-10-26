Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о важности Дня Победы с ветеранами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с ветеранами о значении Дня Победы после того, как артист в одном из интервью заявил, что не понимает этого праздника. Исполнитель заявил, что гордиться нечем.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные высказывания, скорее всего, происходят не от злобы, а от незнания. Песков рассказал, что знаменитые молодые люди должны нести моральную ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей страны понятия, как День Победы.

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«Да вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать, чисто по-человечески, наверняка у них есть дедушки, бабушки — поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану <...> и поговорите с ними — и спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», — передает слова Пескова «РИА Новости».

В то же время адвокат артиста пояснил, что тот не призывал отменить праздник, а лишь выразил недоумение, почему отмечается именно День Победы, а не другие исторические события.

В прошлом месяце жители Татарстана обратились к главе региона с просьбой о запрете на территории РТ концерта Моргенштерна. Такое пожелание они мотивировали тем, что в его песнях есть намеки на колумбайн (колумбайнер — подросток, являющийся поклонником американских школьников, совершивших массовое убийство в школе «Колумбайн» в штате Колорадо).

Диана Жиленкова