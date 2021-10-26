В России с 2022 года МРОТ увеличится до 13 617 рублей

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В России с 2022 года вырастет МРОТ до 13 617 рублей в месяц. Соответствующий законопроект принят депутатами в первом чтении сегодня. Информация появилась на сайте Госдумы.

Это на 825 рублей больше, чем в 2021 году. Сейчас МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Таким образом, сумма увеличилась на 6,4%. В пояснительной записке отмечено, что принятие этого проекта поспособствует обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников.

В документе также указано, что МРОТ устанавливается на уровне 42% от медианной заработной платы за предыдущий, 2020 год. Медианная зарплата — это величина, относительно которой половина населения получает зарплату ниже, другая половина — выше.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что в следующем году в России увеличат максимальное пособие по безработице. Оно составит 12 792 рубля.

Дарья Акимова