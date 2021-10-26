В Татарстане возбудили дело о затоплении авто с пассажиром на слете рыболовов

Фото: СК РФ по РТ

Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Казани по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, вечером 23 сентября в Лаишевском районе подозреваемый вместе с 35-летним знакомым ехал на своем автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на слет рыболовов. Мужчины ехали по берегу, чтобы выбрать место для спуска лодки на воду. Тогда водитель совершил разворот, не справился с управлением и заехал в воду. Машина заглохла и начала тонуть. Подозреваемый разбил окно, вылез из автомобиля и вытащил потерпевшего из салона, после чего начал реанимировать пострадавшего, однако это не помогло.

Мужчина полностью признал причастность к преступлению. Проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что 27-летний житель Татарстана подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Челнинец, по версии следствия, повздорил с соседом, завязалась драка. Подозреваемый ударил потерпевшего в лицо, и тот ударился головой об стену. Через несколько часов он скончался.

Маргарита Головатенко