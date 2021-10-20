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Житель Татарстана подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

12:46, 20.10.2021
Житель Татарстана подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
Фото: realnoevremya.ru

27-летний житель Татарстана подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

По версии следствия, несколькими днями ранее в Набережных Челнах подозреваемый распивал алкоголь в общежитии со своим 38-летним соседом. В результате ссоры произошла драка, мужчина ударил потерпевшего кулаком в лицо, после чего тот ударился головой о стену. Подозреваемый отвел своего соседа в комнату, однако через несколько часов он умер. Тело обнаружили только спустя два дня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

В прошлом месяце в Набережных Челнах в одной из квартир дома 7/25 новой части города обнаружили тело 39-летней женщины. По подозрению в убийстве задержали 43-летнего мужа потерпевшей из Удмуртии. Он рассказал, что та регулярно выпивала, из-за чего между ними регулярно возникали конфликты, оборачивавшиеся рукоприкладством.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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