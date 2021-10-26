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СК показал состояние дома в Набережных Челнах после взрыва — видео

12:42, 26.10.2021
СК показал состояние дома в Набережных Челнах после взрыва — видео
Фото: realnoevremya.ru

Следком России показал состояние дома в Набережных Челнах после взрыва. Видео было опубликовано на youtube-канале ведомства.

С помощью квадрокоптера можно увидеть масштабы ЧП. У пострадавших квартир, которые находятся на последних этажах, отсутствует крыша. Рядом много разрушенных бетонных плит.

Следственными органами Следкома РФ по РТ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. В настоящее время все версии проверяются.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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