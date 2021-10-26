После взрыва в жилом доме в Челнах открыли телефон горячей линии для пострадавших

Фото: Максим Платонов

После взрыва в жилом доме в Набережных Челнах в исполкоме города открыли телефон горячей линии для пострадавших. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова. Номер телефона 89274503525.

Также на базе Главного управления МЧС России по РТ открыт телефон горячей линии (843) 288-45-63.



И.о. руководитель исполкома Илья Зуев рассказал, что для пострадавших организовано горячее питание, с ними работают психологи.



Алексей Нечаев