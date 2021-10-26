Ветеринарный врач зооботсада в Казани рассказала, чем могло обернуться проглатывание мяча гепардами

Фото: Илья Репин (архив)

Ветеринарный врач казанского зооботсада Анастасия Балмакова прокомментировала ситуацию с гепардами, в вольер которых посетители закинули мяч. Об этом сообщает Instagram-аккаунт учреждения.

По словам ветеринара, заглатывание животными инородных предметов, в частности игрушек, может привести к закупорке желудочно-кишечного тракта. Мяч, который попал в вольер, скорее всего, застрял бы в желудке гепарда. В результате у животного могли появиться боли, дискомфорт, отсутствие аппетита, а в худшем случае — летальный исход.

Несколько дней назад в казанском зоопарке произошел инцидент: неизвестные забросили резиновый мяч в вольер к гепардам. Животные не пострадали, однако учреждение выступило с намерением засудить «экспериментаторов».

Диана Жиленкова