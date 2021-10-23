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Казанский зоопарк намерен засудить посетителей, которые забросили мяч в вольер к гепардам

16:27, 23.10.2021 1
Казанский зоопарк намерен засудить посетителей, которые забросили мяч в вольер к гепардам
Фото: кадр видео

В казанском зоопарке ищут посетителей, которые забросили мяч в вольер к гепардам. О произошедшем рассказали в «Инстаграм» казанского зооботсада.

Сообщается, что случай произошел сегодня. На камеры видеонаблюдения попало, как гости зоопарка закинули в вольер резиновый мяч.

«Это же «кошки», до чего интересно посмотреть, как они будут гонять мяч, в итоге прокусят его, проглотят и заболеют, а еще «интереснее» потом будет нашим ветеринарным врачам, которые без сна и отдыха будут спасать жизнь животного ради чужой забавы!» — говорится в посте.

Сейчас служба безопасности зоопарка ищет «экспериментаторов». Пострадал ли кто-то из животных, не сообщается, тем не менее зоопарк намерен обратиться в суд.

«Мы требуем перестать убивать наших животных! Мы требуем перестать ставить на них свои эксперименты! Мы требуем включать мозги и вести себя по-человечески!» — эмоционально реагирует пресс-служба зоопарка.

Ранее у двух самок дамана, обитающих в казанском зоопарке, родились четыре детеныша.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:10
    Звери не те что в клетке
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