Песков заявил, что в Кремле надеются на продолжение диалога по поставкам газа в Молдавию

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдавию. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, есть надежда на продолжение диалога по поставкам топлива. По его словам, позиция «Газпрома» проста — она коммерческая.

Песков рассказал, что лидер РФ Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров с руководством Молдавии по поводу этой ситуации. Об этом пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе в Молдавии ввели режим ЧП на 30 суток из-за дефицита газа. С таким предложением незадолго до этого выступила премьер-министр страны Наталья Гаврилица, по словам которой договоренности по «голубому топливу» с «Газпромом» нет. Кроме того, отсутствует и уверенность в ее достижении.



Позднее «Газпром» заявил, что намерен прекратить поставки газа в страну из-за долгов. Сейчас долг за поставленный газ составил 433 миллиона долларов.



Диана Жиленкова