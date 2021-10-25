Угроза дальнейшего обрушения пострадавшего от взрыва дома в Челнах отсутствует

Фото: прокуратура РТ

В Набережных Челнах угроза обрушения пятиэтажного дома, где произошел взрыв газа, отсутствует. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

По уточненной информации, оказались разрушены три квартиры на пятом этаже и одна квартира на четвертом этаже, еще в двух квартирах на четвертом этаже имеются трещины по стенам.

На первом, втором и третьем этажах 11-го подъезда — квартиры остались целы. Но в 11-м подъезде на первом этаже повреждено стекло одного окна, на втором этаже повреждено остекление одного окна. Также повреждено остекление одного балкона, на третьем этаже повреждено стекло.



Фото: пресс-служба СУ СК РФ по РТ

Жителей 10-, 11- и 12-го подъездов разместили в гостинице и у родственников.

Жителей остальных подъездов допустили к местам проживания. В этих подъездах системы газо-, электро- и теплоснабжения не отключили. Дальнейшие работы — детальное комиссионное обследование и разбор строительных конструкций — будут проводиться в светлое время суток 26 октября.

Прокуратура Челнов взяла на контроль реализацию мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин ЧП, а также ликвидацию его последствий, в том числе обеспечение граждан временным жильем и горячим питанием, организацию восстановительных работ в разрушенных помещениях.



Все последние новости о ЧП в Набережных Челнах — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина