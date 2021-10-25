Прокуратура взяла на контроль мероприятия по выявлению причин ЧП и ликвидации последствии взрыва в Челнах

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по РТ

В Набережных Челнах и.о. прокурора РТ Алексей Заика провёл совещание с руководителями правоохранительных и контролирующих органов и с представителями исполкома города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По итогам совещания приняли решение провести мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин ЧП, а также ликвидацию его последствий, в том числе обеспечение граждан временным жильем и горячим питанием, организацию восстановительных работ в разрушенных помещениях. Ход реализации запланированных мероприятий прокуратура взяла на особый контроль.

Фото: прокуратура РТ

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