Прокуратура взяла на контроль мероприятия по выявлению причин ЧП и ликвидации последствии взрыва в Челнах
В Набережных Челнах и.о. прокурора РТ Алексей Заика провёл совещание с руководителями правоохранительных и контролирующих органов и с представителями исполкома города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По итогам совещания приняли решение провести мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин ЧП, а также ликвидацию его последствий, в том числе обеспечение граждан временным жильем и горячим питанием, организацию восстановительных работ в разрушенных помещениях. Ход реализации запланированных мероприятий прокуратура взяла на особый контроль.
Все последние новости о ЧП в Набережных Челнах — в материале «Реального времени».Происшествия Татарстан
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