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Прокуратура взяла на контроль мероприятия по выявлению причин ЧП и ликвидации последствии взрыва в Челнах

22:33, 25.10.2021
Прокуратура взяла на контроль мероприятия по выявлению причин ЧП и ликвидации последствии взрыва в Челнах
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по РТ

В Набережных Челнах и.о. прокурора РТ Алексей Заика провёл совещание с руководителями правоохранительных и контролирующих органов и с представителями исполкома города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По итогам совещания приняли решение провести мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин ЧП, а также ликвидацию его последствий, в том числе обеспечение граждан временным жильем и горячим питанием, организацию восстановительных работ в разрушенных помещениях. Ход реализации запланированных мероприятий прокуратура взяла на особый контроль.

Фото: прокуратура РТ

Все последние новости о ЧП в Набережных Челнах — в материале «Реального времени».

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