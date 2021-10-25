Власти пообещали восстановить разрушенный при взрыве подъезд в Челнах за 2-3 месяца

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Подъезд в доме, где произошел взрыв, планируют восстановить в течение 2-3 месяцев. Об этом заявил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ и бывший глава исполкома Челнов Ринат Абдуллин.



Напомним, ЧП произошло в квартире на четвертом этаже. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Дом не был аварийным. Его построили в 1979 году. Он находится под управлением управляющей компании «Камстройсервис».

