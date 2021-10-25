Власти пообещали восстановить разрушенный при взрыве подъезд в Челнах за 2-3 месяца
Подъезд в доме, где произошел взрыв, планируют восстановить в течение 2-3 месяцев. Об этом заявил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ и бывший глава исполкома Челнов Ринат Абдуллин.
Напомним, ЧП произошло в квартире на четвертом этаже. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.
Дом не был аварийным. Его построили в 1979 году. Он находится под управлением управляющей компании «Камстройсервис».
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