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Власти пообещали восстановить разрушенный при взрыве подъезд в Челнах за 2-3 месяца

21:57, 25.10.2021
Власти пообещали восстановить разрушенный при взрыве подъезд в Челнах за 2-3 месяца
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Подъезд в доме, где произошел взрыв, планируют восстановить в течение 2-3 месяцев. Об этом заявил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ и бывший глава исполкома Челнов Ринат Абдуллин.

Напомним, ЧП произошло в квартире на четвертом этаже. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Дом не был аварийным. Его построили в 1979 году. Он находится под управлением управляющей компании «Камстройсервис».

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