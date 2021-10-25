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В Набережных Челнах при взрыве в многоквартирном доме пострадали 4 человека

17:49, 25.10.2021
В Набережных Челнах при взрыве в многоквартирном доме пострадали 4 человека
Фото: vk.com/chelny.life

В Набережных Челнах спасли и передали медикам четверых пострадавших при взрыве в многоквартирном доме. Эвакуировали 32 человека, сообщается в telegram-канале МЧС России.

В Минздраве России сообщили, что одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Он находится в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли четыре бригады скорой медпомощи. Также к месту ЧП направили бригады медицины катастроф.

Фото: vk.com/chelny.life

В МЧС России сообщили, что взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажке по адресу Татарстан 25/18. По предварительным данным, ЧП произошло в квартире на четвертом этаже. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

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