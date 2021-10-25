Дом в Челнах, где произошел взрыв, не был аварийным

В Набережных Челнах жилой пятиэтажный многоквартирный дом, в котором произошел взрыв, ввели в эксплуатацию более 40 лет. Здание газифицировано, не аварийное, следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Фото: realnoevremya.ru

Дом 48/20 расположен на пересечении улиц Татарстан и Шамиля Усманова рядом с лицеем-интернатом. В доме находится салон оптики, во дворе есть детская площадка.

В доме 223 квартиры. Его построили в 1979 году. Управляющая компания — ООО«ЖЭУ 48».

