Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва в пятиэтажке Челнов
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по РТ Валерию Липскому представить доклад о взрыве в пятиэтажке в Набережных Челнах.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте СК России.
СУ СКР по РТ возбудило дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В прокуратуре Татарстана поставили на особый контроль расследование уголовного дела.
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