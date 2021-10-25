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Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва в пятиэтажке Челнов

20:28, 25.10.2021
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва в пятиэтажке Челнов
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по РТ Валерию Липскому представить доклад о взрыве в пятиэтажке в Набережных Челнах.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте СК России.

Фото: realnoevremya.ru

СУ СКР по РТ возбудило дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В прокуратуре Татарстана поставили на особый контроль расследование уголовного дела.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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