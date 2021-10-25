В прокуратуре Татарстана поставили на особый контроль дело о взрыве в челнинской пятиэтажке

В прокуратуре Татарстана поставили на особый контроль расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в Челнах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

После случившегося СУ СКР по РТ возбудило дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Надзорное ведомство организовало проверку.

Подробнее о ЧП в Набережных Челнах — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина