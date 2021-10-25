В Татарстане возбудили уголовное дело после взрыва в челнинской многоэтажке

В Татарстане после взрыва в многоэтажке Набережных Челнов возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщили в СУ СКР по РТ.

25 октября в одном из пятиэтажных жилых многоквартирных домов в 48-м комплексе Челнов в результате хлопка газа произошло обрушение перекрытий четвертого и пятого этажей.



В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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