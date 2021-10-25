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На место взрыва прибыл мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев

19:16, 25.10.2021
На место взрыва прибыл мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прибыл на место взрыва. Ему доложили, что в гостинице Open City разместят жильцов 20 квартир, сообщает корреспондент «Реального времени» с места событий.

По данным корреспондента, не исключено, что часть жителей разместят в гостинице «Татарстан». Другую часть жильцов разместят в упомянутом отеле Open City.

На место происшествия направляются премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава Минздрава РТ Марат Садыков.

За актуальной информацией следите в онлайн-трансляции «Реального времени».

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