На место взрыва прибыл мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прибыл на место взрыва. Ему доложили, что в гостинице Open City разместят жильцов 20 квартир, сообщает корреспондент «Реального времени» с места событий.
По данным корреспондента, не исключено, что часть жителей разместят в гостинице «Татарстан». Другую часть жильцов разместят в упомянутом отеле Open City.
На место происшествия направляются премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава Минздрава РТ Марат Садыков.
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