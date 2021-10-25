Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков вылетел на место происшествия в Челны
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков вылетел в Набережные Челны на место взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее на место происшествия в Набережные Челны по поручению президента республики Рустама Минниханова вылетел премьер-министр Алексей Песошин.
комментарии
Что Надо устанавливать в квартирах датчики утечки газа с отключающими подачу клапанами. Но никому это не надо, для этого придется делать телодвижения, а это вредно для организма.
Кто бы сказал, сколько в нашей стране должно произойти ЧП прежде, чем власти примут небумажные решения?