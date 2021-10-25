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Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков вылетел на место происшествия в Челны

19:03, 25.10.2021 1

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков вылетел в Набережные Челны на место взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее на место происшествия в Набережные Челны по поручению президента республики Рустама Минниханова вылетел премьер-министр Алексей Песошин.

Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:27
    Уж сколько раз твердили миру...
    Что Надо устанавливать в квартирах датчики утечки газа с отключающими подачу клапанами. Но никому это не надо, для этого придется делать телодвижения, а это вредно для организма.
    Кто бы сказал, сколько в нашей стране должно произойти ЧП прежде, чем власти примут небумажные решения?
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