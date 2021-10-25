МВД: на месте взрыва в многоэтажке Набережных Челнов работает следственно-оперативная группа

По предварительной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции оцепили место происшествия и обеспечивают охрану общественного порядка, экипажи ГИБДД — беспрепятственный проезд и движения спецтехники, об этом сообщили в МВД по Татарстану.

Кроме того, в случае необходимости полицейские в кратчайшие сроки восстановят необходимые документы пострадавших.

На месте происшествия в Набережных Челнах спасатели с фонарями ходят по обломкам, передает корреспондент «Реального времени». По виду пострадали примерно четыре квартиры.

Эпицентр, вероятно, был на пятом этаже — там квартиры просто нет, пустота и выемка.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

За актуальной информацией следите в онлайн-трансляции «Реального времени».

Татьяна Демина