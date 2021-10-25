В Челнах под завалами дома после взрыва остаются люди

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Набережных Челнах под завалами дома после взрыва остаются два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в telegram-канале.

На месте работают более 90 человек и 35 единиц техники. В готовность привели аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Республике Татарстан и Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России. К месту происшествия следуют кинологические расчеты чрезвычайного ведомства.



Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

По данным источников СМИ, предварительная причина ЧП — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.