В Челнах под завалами дома после взрыва остаются люди
В Набережных Челнах под завалами дома после взрыва остаются два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в telegram-канале.
На месте работают более 90 человек и 35 единиц техники. В готовность привели аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Республике Татарстан и Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России. К месту происшествия следуют кинологические расчеты чрезвычайного ведомства.
По данным источников СМИ, предварительная причина ЧП — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.Происшествия Татарстан
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