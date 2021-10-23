В Британии считают, что штамм AY.4.2 не вызывает более тяжелого течения COVID-19

Новый подвид штамма коронавируса «дельта» AY.4.2, распространившийся в Великобритании в последние недели, по предварительным данным, не вызывает более тяжелого течения заболевания. Об этом сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

Пока нет данных, что применяемые в стране вакцины менее эффективны против него. Власти регулярно получают обновленную информацию о штамме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Разновидность AY.4.2 выявили еще в июле. На данный момент на упомянутый вариант приходится примерно 10% новых случаев инфицирования. Если рост заболеваемости продолжится в ближайшие недели, то этот штамм рискует получить статус «вызывающий беспокойство вариант», который относится в королевстве к штаммам «дельта», «альфа», «гамма» и «бета», пишет ТАСС.

Вчера руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России выявили единичные случаи разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2.



Ученые Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу, отмечали что новая мутация на 10—15% процентов заразнее своего предшественника. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 рискует стать самым заразным коронавирусом за все время пандемии, предупредили они.

Татьяна Леухина