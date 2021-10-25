Житель Набережных Челнов подозревается в убийстве

38-летний житель Набережных Челнов подозревается в убийстве своего соседа. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Татарстан.

По версии следствия, несколько дней назад подозреваемый распивал алкоголь вместе с 44-летним соседом на кухне одного из многоквартирных домов. В результате конфликта подозреваемый нанес своему соседу удар ножом в грудную клетку, после чего тот скончался на месте.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подозреваемый признал вину только частично. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Мужчине намерены избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

На прошлой неделе сообщалось, что 27-летний житель Татарстана подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Диана Жиленкова