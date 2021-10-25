Власти Казани лишат господдержки районы Татарстана из-за налоговой задолженности

С 2022 года в случае если у района Татарстана увеличатся долги по налогам или будет задолженность у сотрудников органов местного самоуправления, то ему грозит сокращение финансирования из республиканского бюджета. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов.

Сокращение финансирования ожидается в плане поддержки района на цели капитального характера и на проведение различных мероприятий. По словам главы республики, этот вопрос будет находиться на серьезном контроле.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня Минниханов заявил о заметном оживлении в экономике республики, но положительные результаты пока не должны успокаивать. Также он отметил, что проект бюджета на 2022 год, который внесен в Госсовет РТ, сформирован с дефицитом в 11 млрд рублей.



Диана Жиленкова