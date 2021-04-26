С 30 апреля в Казани заработают садоводческие маршруты

В Казани с 30 апреля возобновляется работа шести садоводческих маршрутов. Ежедневно будут курсировать 13 автобусов. Об этом сообщил глава комитета по транспорту города Айдар Абдулхаков.

Транспорт будет ходить до жилых массивов Станция Дербышки, Дальние сады, Новое Шагалеево, Жиркомбинат, до садовых обществ Крутушка и текстилищик.

Расписание автобусов можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.

В прошлом году более 700 тысяч жителей Казани воспользовались сезонно-садоводческими маршрутами.