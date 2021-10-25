В Татарстане 1 008 592 человека получили вторую дозу вакцины от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Всего по состоянию на 25 октября в Татарстане провакцинировано 1 426 700 человек. Такие данные озвучили в Минздраве республики.

Из них 1 008 592 гражданина получили вторую дозу вакцины от COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что с 11 октября в Татарстане вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. До 8 ноября работодатели должны организовать работы по вакцинации сотрудников первым компонентом, до 6 декабря — вторым.



Алексей Нечаев