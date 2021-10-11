В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану рассказали об обязательной вакцинации от COVID-19
Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что с 11 октября в Татарстане выводится обязательная категория отдельных граждан. До 6 декабря должны организовать работы по вакцинации вторым компонентом.
Не получившие первый компонент подлежат отстранению от работы с 9 ноября, не завершившие вакцинацию от коронавируса — с 7 декабря.
Охват вакцинации должен составит 80% с учетом переболевших в течение последних 6 месяцев.
594 354 дозы вакцины от коронавируса на сегодняшний день есть в Татарстане.
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