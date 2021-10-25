В Астраханской области у больницы отсудили 1 млн рублей за смерть пациента от COVID-19

В городе Ахтубинске Астраханской области женщина отсудила 1 млн рублей за смерть своего мужа от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката Сергея Броницкого, представлявшего потерпевшую.

Впервые в России юристам удалось добиться такой крупной компенсации. Броницкий рассказал, что в июне 2020 года 60-летний житель Ахтубинска обратился к врачам с жалобой на кашель и боль в груди. Сообщил, что контактировал с зараженными COVID-19.

Врач не взял анализ, сказал, что это ОРВИ и назначил лечение грудным сбором. Но состояние больного ухудшалось, и его госпитализировали в инфекционную больницу. 22 июня он умер. Заболевание коронавирусом подтвердили посмертно. Вдова обратилась в СК области. Завели уголовное дело, были обнаружены дефекты в медпомощи, но не связь между ними и смертью пациента.

Фото: Ринат Назметдинов (архивное фото)

Тогда женщина обратилась к юристам. В конце концов 18 октября 2021 года суд присудил 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Броницкий считает это важным прецедентом, так как раньше пострадавшей стороне в таком же случае выплатили лишь 50 тысяч рублей.

Тем временем в Набережных Челнах работница ТЦ отсудила 200 тысяч рублей за производственную травму. Женщина мыла стены торгового центра. Вместо стремянки ей выдали одностороннюю лестницу. С нее она упала с высоты девяти метров и получила травмы.



Дарья Акимова