Работница ТЦ в Челнах отсудила 200 тысяч рублей за травму

Работнице челнинского ТЦ «Дубрава» суд назначил компенсацию в 200 тысяч рублей за сломанное бедро, сообщает Chelny.biz.



Инцидент произошел в августе прошлого года. Женщина мыла стены торгового центра перед его запуском. Вместо стремянки ей выдали одностороннюю лестницу. Тогда она упала с высоты девяти метров и получила травмы. Ей потребовалось сделать несколько операций, в результате одна нога стала короче другой.

Суд потребовал от ООО «Альянс» заключить с потерпевшей трудовой договор, внести запись в трудовую, произвести за сотрудницу отчисления и страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, а еще признать травму производственной.

Так, челнинка выиграла дело, хотя сумму ущерба урезали в 15 раз — она просила 3 млн рублей. Проконтролировать выплату этих денег суд поручил Госинспекции труда.

Маргарита Головатенко