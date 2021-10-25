СМИ: военные в Судане перекрыли въезды в столицу

В Судане арестовали четверых министров, а еще чиновников высокого ранга из штата Хартум. Все въезды в столицу заблокированы, военные перекрыли мосты, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.



В стране задержаны министры связи, информации, финансов и промышленности, а еще губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Под арест был помещен премьер-министр Судана Абдалла Хамдук.

В столице отключили интернет и мобильную связь. В ближайшее время последует заявление главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

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В сентябре в Судане произошла неудачная попытка госпереворота.

Маргарита Головатенко