СМИ: военные в Судане перекрыли въезды в столицу
В Судане арестовали четверых министров, а еще чиновников высокого ранга из штата Хартум. Все въезды в столицу заблокированы, военные перекрыли мосты, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
В стране задержаны министры связи, информации, финансов и промышленности, а еще губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Под арест был помещен премьер-министр Судана Абдалла Хамдук.
В столице отключили интернет и мобильную связь. В ближайшее время последует заявление главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана.
В сентябре в Судане произошла неудачная попытка госпереворота.
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