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СМИ сообщили о попытке госпереворота в Судане

09:51, 21.09.2021
СМИ сообщили о попытке госпереворота в Судане
Фото: pixabay.com

В Судане произошла неудачная попытка госпереворота, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Источники телеканала сообщили, что в настоящее время ситуация находится под контролем армии и регулярных войск. Отмечается, что на улицах Хартума появились танки.

Фото: pixabay.com

В начале сентября в Гвинее президента страны Альфу Конде задержала группа военных, устроивших госпереворот.

Маргарита Головатенко
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