СМИ сообщили о попытке госпереворота в Судане
В Судане произошла неудачная попытка госпереворота, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Источники телеканала сообщили, что в настоящее время ситуация находится под контролем армии и регулярных войск. Отмечается, что на улицах Хартума появились танки.
В начале сентября в Гвинее президента страны Альфу Конде задержала группа военных, устроивших госпереворот.
Маргарита ГоловатенкоПроисшествияОбществоВласть
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