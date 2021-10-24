Татарстанцы возмущены аншлагом на концерте Хабиба в Челнах перед нерабочими днями
Пока в ряде регионов досрочно стартуют нерабочие дни, введенные для стабилизации ситуации с заболеваемости коронавирусом, в Набережных Челнах на концерте Хабиба собрался аншлаг. Видео с концерта появилось в соцсетях.
Судя по кадрам, ни о какой социальной дистанции, равно как и соблюдении рассадки зрителей или хотя бы ношения защитных масок речи не идет.
В комментариях к записи пользователи возмущены, что правила просто не соблюдаются никем.
«А потом удивляются, почему больницы переполнены больными ковидом. Когда обстановка и так плохая», — пишет пользователь Вера Королева
«А какого черта концерт состоялся, при предстоящем локдауне? Что за кретинизм?" — возмущается пользователь instasvetlan.
На этой неделе глава Роспотребнадзора Татарстана заявляла, что в республике оперативным штабом приняты одними из первых из других регионов самые жесткие ограничительные меры, поэтому власти решили не вводить нерабочие дни раньше 30 октября.
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