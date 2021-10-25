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В Казани сегодня выпадет мокрый снег и пройдет небольшой дождь

05:28, 25.10.2021
В Казани сегодня выпадет мокрый снег и пройдет небольшой дождь
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня будет облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—17 м/с. Утром минимальная температура составит +2..-3˚. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Днем температура воздуха будет не выше +1..+6˚.

В Казани максимальная температура воздуха днем составит +2..+4˚. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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