В Казани сегодня выпадет мокрый снег и пройдет небольшой дождь

В Татарстане сегодня будет облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—17 м/с. Утром минимальная температура составит +2..-3˚. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Днем температура воздуха будет не выше +1..+6˚.

В Казани максимальная температура воздуха днем составит +2..+4˚. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ольга Шагиева