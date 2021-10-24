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«Реал Мадрид» обыграл «Барселону» на матче 10-го тура испанской Примеры

19:17, 24.10.2021
«Реал Мадрид» обыграл «Барселону» на матче 10-го тура испанской Примеры
Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне прошел матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал». «Реал Мадрид» обыграл «Барселону» со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте встречи. Затем в добавленное время гол забил полузащитник «Реал Мадрид» Лукас Васкес . Еще через три минуты нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро забил еще один гол.

Ольга Шагиева
Спорт

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