В Казанском зоопарке рассказали, как выходили из яйца птенца черного грифа

В Казанском зоопарке рассказали, как выходили маленького грифенка, которого не смогли высидеть родители. Малыш появился на свет еще весной, и все это время за его жизнь боролись сотрудники зоопарка.

Пара черных грифов снесла яйцо еще с 28 на 29 марта. Птицы свили гнездо прямо у калитки. Близость к посетителям не позволила грифам высиживать яйцо. Тогда работницы зоопарка решили забрать яйцо в инкубатор.

«Высиживанием» яйца занялись работники зоопарка из отдела «Слоновник». Яйцо переворачивали по пять раз в день, следили за влажностью и температурой все 55 дней. 23 мая птенец начал пищать и стучать в яйце, 24-го — проклюнулся, а 27-го мая смог вылупиться.

Чтобы выкормить птенца понадобилось круглосуточное кормление и присмотр. Заведующий отделом забрал птенца домой, выкармливая его мышками и крысами, давал витамины, кальций, малыша подсвечивали ультрафиолетом.

В июне малыш вернулся в зоопарк, но еще был слишком слаб, чтобы поселиться со взрослыми птицами. В августе он окреп, встал на ноги, привык к сородичам, поэтому его отпустили в общий вольер к родителям и белоголовым сипам

Пока пол молодого грифа неизвестен, для определения необходим тест ДНК. После этого птица получит кличку.

Вчера в зоопарке заявили, что намерены засудить посетителей, которые забросили мяч в вольер к гепардам.

Ольга Шагиева