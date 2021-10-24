Россиян предупредили о новом способе мошенничества с SMS

Эксперты по кибербезопасности рассказали о новом способе обмана, применяемом мошенниками, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Qrator Labs Артема Гавриченкова.

Мошенники начали использовать так называемые SMS-бомберы для получения кредита в микрофинансовых организациях от лица своих жертв. Злоумышленники находят паспортные данные и номер телефона человека в попавшей в Сеть базе данных, после чего пытаются зарегистрировать его по несколько раз на 30-40 сайтах, включая порталы МФО.

Фото: Максим Платонов

Владельцу телефона поступают десятки SMS-сообщений с кодами авторизации. Затем злоумышленники связываются с жертвой в мессенджерах Telegram или Whatsapp, входят в доверие и уговаривают прислать скриншот экрана с входящими SMS якобы для того, чтобы помочь разобраться в ситуации. После они оформляют микрокредит.

В «Лаборатории Касперского» подтвердили этот метод обмана, добавив, что некоторые микрофинансовые организации требуют только подтверждения номера телефона для оформления займа.

К 25 декабря текущего года для мобильного приложения МВД разработают сервис «Антимошенник», который будет уведомлять о звонках мошенниках. Его создание обойдется почти в 45 млн рублей. Модуль «Антимошенник», который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет сообщать пользователю о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с которого ранее совершались противоправные действия.

Алексей Нечаев