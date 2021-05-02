У МВД появится мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

К 25 декабря текущего года для мобильного приложения МВД разработают сервис «Антимошенник», который будет уведомлять о звонках мошенниках. Его создание обойдется почти в 45 млн рублей.

МВД уточняет, что контракт с разработчиком заключили в конце марта этого года. Изначально планировалось, что разработка сервиса будет стоить 62,9 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Модуль «Антимошенник», который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет сообщать пользователю о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с которого ранее совершались противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать.

В приложении будет «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова, SMS, MMS и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь сам сможет добавить телефонные номера, пишет ТАСС.

Ранее руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков рассказал, как мошенники через уязвимости в ПО приложений банка могут украсть данные пользователей.

Татьяна Леухина