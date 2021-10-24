В одном из районов Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

Фото: Максим Платонов

В Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Переизбыток зафиксировал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №9. Значение составило 0,115 мг/куб. метр при допустимой концентрации 0,05 мг/куб. метр.

Пост находится на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской в Авиастроительном районе города. Результаты мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 21 октября по 7.00 22 октября, следует из данных на сайте Гидрометцентра РТ.

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Недавно в Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе. Это следовало из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра Татарстана. Повышенную концентрацию диоксида азота зарегистрировал ПНЗ №6, расположенный по ул. Степана Халтурина. Концентрация составила 0,254 мг/куб. метр при предельно допустимой концентрации в 0,2 мг/куб.метр.

Алексей Нечаев