В Татарстане из-за непотушенной сигареты погибли два человека

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Вчера в 22.35 в МЧС поступило сообщение о том, что загорелся частный дом, который расположен в Высокогорском районе в селе Сосновка по адресу улица Центральная, дом №64. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 23.15 зафиксирована локализация пожара на площади 200 кв. метров, в 00.15 было ликвидировано открытое горение. Пожарные обнаружили тела женщина 1923 года рождения и ее племенника 1953 года рождения. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Недавно в Бугульме два человека погибли на пожаре в квартире. Площадь возгорания составила 1 кв. метр. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.



Алексей Нечаев