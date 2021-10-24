В России курящих в неположенных местах будут «ловить» специальные камеры

В России научат камеры, работающие в режиме реального времени, отслеживать людей, которые курят в неположенных местах. О том, что в стране планируют разработать такую систему, RT сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

Система видеоаналитики на основе машинного зрения будет содержать ПО, которое должно распознавать факт курения вейпов и сигарет. А потом информация должна отправляться людям, отвечающим за безопасность на вверенной территории. Разработка эта должна будет не только, собственно, ловить нарушителей ради самой ловли, но и исключать возникновение пожара и взрывов. Предполагается, что оборудование для поиска курильщиков можно будет устанавливать на предприятиях, в парках, на вокзалах и в других точках системы «умный город».



Напомним, в России планируется ужесточить меры борьбы с курением. Так, предлагается выпускать сигареты в одинаковых упаковках, не содержащих элементов бренда. 75% площади пачки должны будут занимать жуткие картинки о вреде курения. А еще хотят запретить ароматизаторы в сигаретах.

Людмила Губаева